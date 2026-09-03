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Правила тайваньских стейблкоинов могут вступить в силу в первом квартале 2027 года

Правила тайваньских стейблкоинов могут вступить в силу в первом квартале 2027 года

Комиссия по финансовому надзору Тайваня заявила, что девять вспомогательных положений ее нового закона об обслуживании виртуальных активов, включая подробные правила стейблкоинов, могут быть официально введены уже в первом квартале 2027 года.

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