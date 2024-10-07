Сальдо: в Херсонской области уничтожен БПЛА самолетного типа "Фурия"

На территории Херсонской области расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался обнаружить позиции российской артиллерии.
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