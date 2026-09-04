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Царьград

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"Автотор" выпустит 2,5 тыс. электромобилей до конца года

"Автотор" выпустит 2,5 тыс. электромобилей до конца года

Калининградский "Автотор" планирует произвести около 2,5 тысяч электромобилей до конца года. На заводе уже собрано более 500 электрокаров, из которых 1,5 тысяч поступят в продажу в Калининградской области, сообщает Валерий Горбунов.

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