Зачем в вилке отверстие: инженерная история совместимости и безопасности

Каждый раз, включая в розетку холодильник, стиральную машину или электрочайник, я невольно обращаю внимание на одну деталь, которая у большинства людей не вызывает вообще никаких вопросов.
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