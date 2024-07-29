Российские военные уничтожили очередной Abrams и его экипаж

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки российских войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
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