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Российские военные уничтожили очередной Abrams и его экипаж

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» группировки российских войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

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