«МАКС»тагы йорт чатларына 17,7 миллионнан артык кеше кушылган

17,7 миллионнан артык кулланучы «МАКС» илкүләм мессенджерында йорт чатларына кушылган. Бу хакта Россия Төзелеш министрлыгында ведомство башлыгы Ирек Фәйзуллинның төбәкләр вәкилләре һәм бюджет акчаларын төп бүлүчеләр белән киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча хәбәр иттеләр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым