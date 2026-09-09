НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«МАКС»тагы йорт чатларына 17,7 миллионнан артык кеше кушылган

17,7 миллионнан артык кулланучы «МАКС» илкүләм мессенджерында йорт чатларына кушылган. Бу хакта Россия Төзелеш министрлыгында ведомство башлыгы Ирек Фәйзуллинның төбәкләр вәкилләре һәм бюджет акчаларын төп бүлүчеләр белән киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча хәбәр иттеләр.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым