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В США рассказали о самых нелепых тратах властей

В США рассказали о самых нелепых тратах властей

Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина, обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, включивший эти расходы в список самых нелепых трат властей Соединенных Штатов за 2024 год.

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