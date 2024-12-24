В США рассказали о самых нелепых тратах властей

Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина, обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, включивший эти расходы в список самых нелепых трат властей Соединенных Штатов за 2024 год.