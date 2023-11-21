Камеры фотофиксации в Крыму сработали на 2,5 млн штрафов нарушителям ПДД

Камерами фотофиксации ГИБДД с начала года в Крыму выписано 2,5 млн штрафов, об этом сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
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