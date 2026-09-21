«Локомотив-Кубань» взял серебро Суперкубка ВТБ, уступив «Эфесу»

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 82:88 и стали серебряными призёрами турнира в год 80-летия клуба.
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