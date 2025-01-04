Депутат сказал: «Побейтесь головой об стену» – ему женщины жаловались на цены

Народные избранники порой встречаются такие, что сразу весь Новый год насмарку пойти может. Вопиющая история случилась в Йошкар-Оле, когда один из депутатов решил поздравить горожан с наступающим праздником.
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