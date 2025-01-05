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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мюллер ушел с 0:1 по сетам во всех матчах на турнире в Гонконге и выиграл первый титул

Мюллер ушел с 0:1 по сетам во всех матчах на турнире в Гонконге и выиграл первый титул

В финале француз победил Кеи Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 6:3. На этом турнире 67-я ракетка мира провел пять матчей, и в каждом из них он проиграл первый сет.

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