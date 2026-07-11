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Отпуск без перелёта: Made in Bali привёз атмосферу острова в Парк Горького

Отпуск без перелёта: Made in Bali привёз атмосферу острова в Парк Горького

Лето в Москве всё чаще измеряется не только температурой, но и новыми городскими маршрутами. На Пушкинской набережной в Парке Горького появился Made in Bali — гастрокультурный центр, который предлагает ненадолго сменить декорации мегаполиса на атмосферу индонезийского острова.

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