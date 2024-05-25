Президент Эстонии пообещал не закрывать границу с РФ и напомнил о семьях

При этом Алар Карис допустил «очень быстрое» закрытие границы. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ.
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