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Beyond Good & Evil 2 жива, трейлер The Thing, Dave the Diver X Balatro, Denuvo хочет любви…

Beyond Good & Evil 2 жива, трейлер The Thing, Dave the Diver X Balatro, Denuvo хочет любви…

Denuvo пытается вернуть себе доброе имя, во всём виноваты хейтеры; Bloober Team хочет дистанцироваться от Silent Hill 2 Remake; Beyond Good & Evil 2 получила нового руководителя; в ноябре в ранний доступ выйдет Mortal Rite; Nightdive Studios опубликовала свежий трейлер ремастера The Thing; Dave the Diver устроила коллабу с Balatro и .

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