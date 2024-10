Beyond Good & Evil 2 жива, трейлер The Thing, Dave the Diver X Balatro, Denuvo хочет любви…

Denuvo пытается вернуть себе доброе имя, во всём виноваты хейтеры; Bloober Team хочет дистанцироваться от Silent Hill 2 Remake; Beyond Good & Evil 2 получила нового руководителя; в ноябре в ранний доступ выйдет Mortal Rite; Nightdive Studios опубликовала свежий трейлер ремастера The Thing; Dave the Diver устроила коллабу с Balatro и .