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ЦКБР: В РФ планируется новая военная специальность для операторов БПЛА

ЦКБР: В РФ планируется новая военная специальность для операторов БПЛА

В Российской армии планируется значительное расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС), как сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин агентству ТАСС.

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