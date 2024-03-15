ЦКБР: В РФ планируется новая военная специальность для операторов БПЛА

В Российской армии планируется значительное расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС), как сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин агентству ТАСС.
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