Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: в Тихом океане загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

Bloomberg: в Тихом океане загорелось судно с 3 тысячами автомобилей на борту

В центральной части Тихого океана загорелось судно с более чем 3000 автомобилями на борту. Об этом сообщает Bloomberg.

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