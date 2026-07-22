Политика как он...
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Политика как она есть

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Бельгийцы стали запрашивать российские «визы традиционных ценностей»

Бельгийцы стали запрашивать российские «визы традиционных ценностей»

Российская дипломатическая миссия в Брюсселе выдала девять специальных виз бельгийцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, с начала текущего года, рассказали дипломаты из посольства России.

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