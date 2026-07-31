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NASA и SpaceX испытали в аэродинамических трубах новую версию Super Heavy для лунной миссии Artemis III

NASA и SpaceX испытали в аэродинамических трубах новую версию Super Heavy для лунной миссии Artemis III

Испытания модернизированного ускорителя Starship Version 3 помогут подготовить систему посадки на ЛунуNASA совместно со SpaceX завершили новую серию испытаний ускорителя Super Heavy Version 3 в аэродинамических трубах Исследовательского центра Эймса (NASA Ames Research Center) в Калифорнии.

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