Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Александр
    Гомиков, лесбиянок и прочую мерзость прощать не наше дело-если изменятся Бог простит,а по Человечески Гнать поганой м...Поверим и простим...
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    ...свинья останется свиньёй, хоть назови её Собчак (... или Лолитой)...❗Поверим и простим...
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НОВАЯ ПРОБЛЕМА

НОВАЯ ПРОБЛЕМА

В Санкт-Петербурге недавно было зафиксировано сразу несколько случаев нападения на мигрантов из Средней Азии со стороны подростков и молодёжи.

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Комментарии
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59
Гнать эту нечисть! Уже не пройти, до рвоты от них!
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7 час.
В
Владимир
Наконец-то русские может быть начнут поднимать голову, а ставить свою под удары мигрантов.
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5 час.
Виктор Онегин
У врагов России получается раскачивать российское общество по национальному признаку. С одной стороны коррумпированные чиновники с другой оголтелое СМИ. Но главные виновники как всегда в сторонке а достаётся РАБОЧЕМУ люду со стороны гастарбайтеров с другой русской молодёжи,а руки &quot;греют&quot; западные &quot;буржуины&quot;. А главное ни чего и делать то не надо пока силовые структуры не наказывают виновных а шерстят молодых людей с той и другой стороны НАТРАВЛЕННЫХ друг на друга.
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4 час.

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