НОВАЯ ПРОБЛЕМА

Виктор Онегин

У врагов России получается раскачивать российское общество по национальному признаку. С одной стороны коррумпированные чиновники с другой оголтелое СМИ. Но главные виновники как всегда в сторонке а достаётся РАБОЧЕМУ люду со стороны гастарбайтеров с другой русской молодёжи,а руки "греют" западные "буржуины". А главное ни чего и делать то не надо пока силовые структуры не наказывают виновных а шерстят молодых людей с той и другой стороны НАТРАВЛЕННЫХ друг на друга.