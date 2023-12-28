В Санкт-Петербурге недавно было зафиксировано сразу несколько случаев нападения на мигрантов из Средней Азии со стороны подростков и молодёжи.
НОВАЯ ПРОБЛЕМА
Комментарии
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59
Гнать эту нечисть! Уже не пройти, до рвоты от них!
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7 час.
В
Владимир
Наконец-то русские может быть начнут поднимать голову, а ставить свою под удары мигрантов.
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5 час.
Виктор Онегин
У врагов России получается раскачивать российское общество по национальному признаку. С одной стороны коррумпированные чиновники с другой оголтелое СМИ. Но главные виновники как всегда в сторонке а достаётся РАБОЧЕМУ люду со стороны гастарбайтеров с другой русской молодёжи,а руки "греют" западные "буржуины". А главное ни чего и делать то не надо пока силовые структуры не наказывают виновных а шерстят молодых людей с той и другой стороны НАТРАВЛЕННЫХ друг на друга.
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4 час.
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