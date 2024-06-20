«Главный приватизатор», ныне живущий в Израиле, чуть не продал Москву МВФ

Валерий Сорокин

А вы знали, что что в 1997 году Чубайс брал кредит в МВФ под залог Москвы? Что за бред , чубайс он же рыжий, мог заложит Москву. Но если этот «прихватизатор» каким-то образом и смог бы это сделать, то такой документ не имел бы юридической силы.