Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил пересмотреть итоги приватизации 90-х годов.
«Главный приватизатор», ныне живущий в Израиле, чуть не продал Москву МВФ
Комментарии
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Валерий Сорокин
А вы знали, что что в 1997 году Чубайс брал кредит в МВФ под залог Москвы? Что за бред , чубайс он же рыжий, мог заложит Москву. Но если этот «прихватизатор» каким-то образом и смог бы это сделать, то такой документ не имел бы юридической силы.
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2 час.
ВС
Валерий Сорокин
Было бы безопаснее всего грохнуть рыжего. Чтобы другим было неповадно.
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1 час.
владимир рябченко
А Васька слушает да ест... И.А.Крылов
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1 час.
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