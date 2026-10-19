Ростовский литейный завод (Ростов-на-Дону), производитель отливок и деталей, запустил серийное производство песчаных литейных 3D-форм для высокоточного литья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин прокомменти...
- Переговоры: Кая К...
- Переговоры: Кая К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым