ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад, помощник главного советника президента по национальной безопасности Армении, Погосян, объявил о притязаниях Еревана на часть России.
Реплика о том, как Ереван собрался Сочи, Армавиром и Крымом прирастать
Комментарии
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Nikolaev Vadim
подначивать одно, а вот свои мозги иметь то надо
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5 час.
ИК
Игорь Капустин
собрать этих всех инородцев говорливого и отправить обратно в Армению и как бабушка отговорит
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41 мин.
Зоя Копань
Многие раззевают рот на нашу землю, все может случится и те же мигранты могут требовать себе земли образовавшись в анклавы, так что нашему обществу надо быть на чеку, просто так хоть и глупо такие тезисы не вбрасываются!
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5 мин.
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