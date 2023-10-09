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Реплика о том, как Ереван собрался Сочи, Армавиром и Крымом прирастать

Реплика о том, как Ереван собрался Сочи, Армавиром и Крымом прирастать

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Несколько дней назад, помощник главного советника президента по национальной безопасности Армении, Погосян, объявил о притязаниях Еревана на часть России.

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Комментарии
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Nikolaev Vadim
подначивать одно, а вот свои мозги иметь то надо
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5 час.
ИК
Игорь Капустин
собрать этих всех инородцев говорливого и отправить обратно в Армению и как бабушка отговорит
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41 мин.
Зоя Копань
Многие раззевают рот на нашу землю, все может случится и те же мигранты могут требовать себе земли образовавшись в анклавы, так что нашему обществу надо быть на чеку, просто так хоть и глупо такие тезисы не вбрасываются!
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5 мин.

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