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Староста села на Украине отказался сносить памятник советскому солдату

Староста села на Украине отказался сносить памятник советскому солдату

Жители села Пушкино в Закарпатье оказались от сноса памятника советскому солдату. Глава населенного пункта назвал такое решение общественным и единогласным, сообщили члены «неправительственной организации» «Декоммунизация.

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