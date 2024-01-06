Староста села на Украине отказался сносить памятник советскому солдату

Жители села Пушкино в Закарпатье оказались от сноса памятника советскому солдату. Глава населенного пункта назвал такое решение общественным и единогласным, сообщили члены «неправительственной организации» «Декоммунизация.
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