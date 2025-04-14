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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Tower of Fantasy перешёл к Perfect World – игрокам нужно обязательно перенести аккаунты д...

Tower of Fantasy перешёл к Perfect World – игрокам нужно обязательно перенести аккаунты д...

Tower of Fantasy перешёл к Perfect World – игрокам нужно обязательно перенести аккаунты до 24 апреляTower of Fantasy в феврале 2025 года официально перешёл под издание Perfect World Games – нового издателя и материнской компании разработчика Hotta Studio.

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