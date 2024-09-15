Михаил Брызгалов: «В год 80-летия Победы, трубы и барабаны будут звучать по всей России»

Российское духовое общество готовится к празднованию годовщины Победы О творческих планах «Духового общества имени Валерия Халилова» в 2025 году рассказал его президент, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов Общем собрании членов Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» в рамках Десятого международного форума объединенных культур.