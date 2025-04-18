В России высказались о контроле над кибермошенниками

Ющенко рассказал о взаимодействии банков и госорганов по вопросу кибермошенников В России принят Федеральный закон, который поможет в борьбе с кибермошенничеством, рассказал первый зампред комитета по информационным технологиям Александр Ющенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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