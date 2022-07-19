Захарова разглядела в видео Джонсона из истребителя его любовь к заоблачным ценам на бензин

Покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон показал полет в истребителе. Представитель МИД России Мария Захарова в Теlеgrаm-канале высмеяла его любовь к высоте, связав с заоблачными ценами на бензин и «заправками для небожителей».