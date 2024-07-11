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Украина планирует лишить иностранных собственников доходов, отправив деньги на закупку оружия

Украина планирует лишить иностранных собственников доходов, отправив деньги на закупку оружия

В войне на истощение Украине придется рассчитывать в первую очередь на собственные силы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник главы Нацбанка Украины Юрий Городниченко.

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