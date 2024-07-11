Украина планирует лишить иностранных собственников доходов, отправив деньги на закупку оружия

В войне на истощение Украине придется рассчитывать в первую очередь на собственные силы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник главы Нацбанка Украины Юрий Городниченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии