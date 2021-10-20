НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир казарский
    Судя по истерическим визгам "высокоинтеллектуальных и компетентных" членов Европарламента и Еврокомиссии правильнее с..."Nord Stream 2" у...
  • Евгений Гоголев
    серГЕЙ К, пидор спрятался в чс.Токио, наращивая ...
  • Борис Гора
    Этот профиль Зеленского так и просится быть отчеканенным на новой украинской монете номиналом в "ОДИН ШИШ"...Зеленский больше ...

"Nord Stream 2" уже заполнил газом первую ветку. На очереди вторая. А там и пуск в работу. "Фенита ля GAZ"

"Nord Stream 2" уже заполнил газом первую ветку. На очереди вторая. А там и пуск в работу. "Фенита ля GAZ"

Вот пожалуй и всё с этим базовым газовым проектом последних лет вокруг которого разгорелось столь много споров.

Вернуться к статье
217
Обсудить
Виктор Василенко
дед мороз придет и даст разрешение ...
Sergey Mosyagin
Только бы Снегурочка не дрогнула...
Валериан Загородний
У автора не все тип-топ со знаками препинания. Нет запятых, где они должны быть, и стоят запятяе, где их не должно быть. Вот тебе и ЕГЭ!
Иван
Продолжение" ломки копий" за транзит, следует.
Сергей
Ну все..!! Российский газ хлынул в богатую Европу.. Все россияне дождались и заживут в новых квартирах и достатке, как обещал ВВП ...
Анатолий Лановой
А у тебя ежедневный понос от того, что ты живешь в России. Тебе бы в США, да рылом не вышел.
анатолий андреев
Козёл ты! Несбывшийся мужик!!
Ирина
Я очень жду пуска СП-2!!!! Он нам очень нужен,России!!!
Ruben M
Великая победа сырьевой державы. Сырьё - на экспорт!
Самков Валерий
Это вы про США?
Алексей Сафронов
Да, надо устроить грандиозный Праздник победы над врагами! Но, самым правильным решением по запуску Северного потока 2, будет март-апрель 2022 года. Враг должен сполна почувствовать - Ху Ист Ху.
Виктор Рюрик
"Фенита ля GAZ" . Нет такого слова : фенита . Есть : финита . Автору , прежде , чем публиковаться здесь , надо подучить русский язык и крылатые выражения . То же самое относится и к редактору .
NVS66 SergeiShulepov
фенита или финита это перевод с Итальянского к Русскому не имеет отношения.
NVS66 SergeiShulepov
Перевод-это способ полноценно передать информацию.
лариса
фИнита - однокоренное с фИниш .
Sergey Mosyagin
Торопиться не надо с запуском. Сделать качественно, надежно и ждать просьбу о запуске...Кому нужен газ? Потребителю, в первую очередь...
Sergey Mosyagin
Всегда все торговали тем, чем богаты. Бананы, кофе, пшеница...У когда что есть. Так что слезы о "сырьевой" стране только слезы...
Александр Алексеевич
автор ! не стоит пытаться блеснуть познаниями ,,,,,особенно когда их нет! ,,фЕнита ,,
валерий лисицын
Написал бы просто , пи...ц! Ан нет хочется эрудитом показаться.
анатолий андреев
Читайте и учитесь!
владимир казарский
Судя по истерическим визгам "высокоинтеллектуальных и компетентных" членов Европарламента и Еврокомиссии правильнее сказать не "финита ля комедия", а "финита ли комедия?"

Картина дня

наверх