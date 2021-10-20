НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика"Nord Stream 2" уже заполнил газом первую ветку. На очереди вторая. А там и пуск в работу. "Фенита ля GAZ" Вот пожалуй и всё с этим базовым газовым проектом последних лет вокруг которого разгорелось столь много споров.Вернуться к статье217НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Василенкодед мороз придет и даст разрешение ...SMSergey MosyaginТолько бы Снегурочка не дрогнула...Валериан ЗагороднийУ автора не все тип-топ со знаками препинания. Нет запятых, где они должны быть, и стоят запятяе, где их не должно быть. Вот тебе и ЕГЭ!ИванПродолжение" ломки копий" за транзит, следует.СергейНу все..!! Российский газ хлынул в богатую Европу.. Все россияне дождались и заживут в новых квартирах и достатке, как обещал ВВП ...Анатолий ЛановойА у тебя ежедневный понос от того, что ты живешь в России. Тебе бы в США, да рылом не вышел.анатолий андреевКозёл ты! Несбывшийся мужик!!ИринаЯ очень жду пуска СП-2!!!! Он нам очень нужен,России!!!Ruben MВеликая победа сырьевой державы. Сырьё - на экспорт!Самков ВалерийЭто вы про США?Алексей СафроновДа, надо устроить грандиозный Праздник победы над врагами! Но, самым правильным решением по запуску Северного потока 2, будет март-апрель 2022 года. Враг должен сполна почувствовать - Ху Ист Ху.Виктор Рюрик"Фенита ля GAZ" . Нет такого слова : фенита . Есть : финита . Автору , прежде , чем публиковаться здесь , надо подучить русский язык и крылатые выражения . То же самое относится и к редактору .NVS66 SergeiShulepovфенита или финита это перевод с Итальянского к Русскому не имеет отношения.NVS66 SergeiShulepovПеревод-это способ полноценно передать информацию.ЛларисафИнита - однокоренное с фИниш .SMSergey MosyaginТоропиться не надо с запуском. Сделать качественно, надежно и ждать просьбу о запуске...Кому нужен газ? Потребителю, в первую очередь...SMSergey MosyaginВсегда все торговали тем, чем богаты. Бананы, кофе, пшеница...У когда что есть. Так что слезы о "сырьевой" стране только слезы...Александр Алексеевичавтор ! не стоит пытаться блеснуть познаниями ,,,,,особенно когда их нет! ,,фЕнита ,,ВЛвалерий лисицынНаписал бы просто , пи...ц! Ан нет хочется эрудитом показаться.анатолий андреевЧитайте и учитесь!ВКвладимир казарскийСудя по истерическим визгам "высокоинтеллектуальных и компетентных" членов Европарламента и Еврокомиссии правильнее сказать не "финита ля комедия", а "финита ли комедия?"Комментировать
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