Автор: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Ну вот! Правоохранительные органы Финляндии наконец-то определились с виновным в повреждении газопровода Balticconnector.
Финны "назначили" виновного в повреждении газопровода
Комментарии
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l
leonid
Самы поломали этот сраный газопровод, а теперь ищут виновного.
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2 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что ж "Андромеду-то" не приплели????
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2 д.
Александр Лагуткин
Это сборище пидарасов не понимает, что если они вынудят Россию нанести превентивный удар, то это будет одновременное и быстрое уничтожение военных баз и инфраструктуры НАТО по всей планете. И о пятой статье никто и не вспомнит.
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2 д.
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