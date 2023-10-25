Финны "назначили" виновного в повреждении газопровода

Александр Лагуткин

Это сборище пидарасов не понимает, что если они вынудят Россию нанести превентивный удар, то это будет одновременное и быстрое уничтожение военных баз и инфраструктуры НАТО по всей планете. И о пятой статье никто и не вспомнит.