Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Такие понятия как "стыдно" отсутствуют в геополитике. Все игроки  максимально циничны. И все очень просто. Вы зря усл...Истерика в Вашинг...
  • Александр Николаевич
    Нет, не все так просто. Но интересный вопрос - почему такие массовые "протесты" по случаю войнушки (5 км. по линии фр...Истерика в Вашинг...
  • Natalija Osminina
    Украина снята с повести дня на Западе. У США получился фальстарт. Сейчас вторая попытка, уже на БВ. И она тоже кончит...Истерика в Вашинг...

Финны "назначили" виновного в повреждении газопровода

Финны "назначили" виновного в повреждении газопровода

Автор:  КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Ну вот! Правоохранительные органы Финляндии наконец-то определились с виновным в повреждении газопровода Balticconnector.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
l
leonid
Самы поломали этот сраный газопровод, а теперь ищут виновного.
Ответить
2 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что ж &quot;Андромеду-то&quot; не приплели????
Ответить
2 д.
Александр Лагуткин
Это сборище пидарасов не понимает, что если они вынудят Россию нанести превентивный удар, то это будет  одновременное и быстрое уничтожение военных баз и инфраструктуры  НАТО по всей планете. И о пятой статье никто и не вспомнит.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх