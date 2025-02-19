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Британцы захотели взять под свой контроль небо над Украиной. Есть два нюанса

Британцы захотели взять под свой контроль небо над Украиной. Есть два нюанса

The Times сообщает, что Великобритания может развернуть над Украиной воздушные патрули. Но есть два нюанса.

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