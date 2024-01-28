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А попробуйте подоить быка

А попробуйте подоить быка

Известная в США журналистка Кэри Лэйк, проигравшая прошлогодние выборы губернатора в Аризоне, во время дойки коровы обратилась к репортеру New York Times: - Вы знаете, что есть только два пола, верно?  Корреспондент NYT  пожимает плечами.

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