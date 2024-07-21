Бывший врач Белого дома раскрыл новую информацию о ранении Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо за подписью конгрессмена-республиканца Ронни Джексона (член палаты представителей от Техаса), в котором в деталях описана медицинская помощь, которую он получил после покушения.
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