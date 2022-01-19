AT&T и Verizon организуют свободные от 5G буферные зоны вокруг аэропортов

Ранее на этой неделе американские авиакомпании заявили, что плановое введение в эксплуатацию вышек 5G С-диапазона, расположенных вблизи аэропортов, может стать причиной серьёзного кризиса, связанного с выходом из строя оборудования самолётов.
Ранее на этой неделе американские авиакомпании заявили, что плановое введение в эксплуатацию вышек 5G С-диапазона, расположенных вблизи аэропортов, может стать причиной серьёзного кризиса, связанного с выходом из строя оборудования самолётов.
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