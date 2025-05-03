В Пронском районе в ДТП пострадали двое подростков на мопеде

За рулем мопеда находился 15-летний житель села Береговая Погореловка. По предварительной информации, подросток резко повернул налево перед поворотом на деревню Юмашево, в результате чего врезался в попутную машину.
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