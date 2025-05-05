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Вечерний Новосибирск

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Пешеход погиб под колесами фуры в Коченевском районе

Пешеход погиб под колесами фуры в Коченевском районе

Трагедия произошла поздним вечером 4 мая. Как сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области, водитель фуры MAN двигался по трассе «Иртыш» со стороны Омска, на 1380 км трассы совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

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