Рустам Минниханов принял участие во Всероссийской акции «Храним огонь Победы»

80 вечных огней зажглись в стране в память о тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Татарстан стал участником Всероссийской акции; в республике пламя — символ вечной памяти — зажегся в Тукаевском районе с участием Рустама Минниханова.
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