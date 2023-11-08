В Рязани 7 ноября умерла историк народного костюма Ольга Клепикова

"После продолжительной болезни скончалась замечательная мастерица, широчайшей души человек, большой друг и соратник нашего областного научно-методического центра народного творчества и просто красивая женщина — Ольга Борисовна Клепикова", - говорится в сообщении.
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