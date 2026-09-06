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Царьград

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Все эти артисты – отцы и дети: Династии, о которых вы могли не подозревать

Все эти артисты – отцы и дети: Династии, о которых вы могли не подозревать

Талант нередко передаётся по наследству, но известная фамилия сама по себе не гарантирует успеха. Герои нашего материала выросли в семьях знаменитых артистов, получили разный опыт обучения и всё же решили связать жизнь со сценой, кино или режиссурой.

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