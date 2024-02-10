Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Юнармейцы написали письма бойцам СВО ко Дню защитника Отечества

Юнармейцы написали письма бойцам СВО ко Дню защитника Отечества

Юнармейцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Хабаровска в преддверии Дня защитника Отечества написали письма российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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