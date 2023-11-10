На поддержку участников СВО и их семей на Кубани выделили 5 млрд рублей

В крае также уже выплатили свыше 350 млн рублей детям мобилизованных, контрактников и добровольцев.В Краснодарском крае из регионального бюджета за два года на поддержку участников СВО и их семей направили 5 млрд рублей.
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