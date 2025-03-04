10 книг, вдохновлявших главного мачо мировой литературы Эрнеста Хемингуэя

Удивительно, но факт: всё писатели, которые сумели добиться успеха, были большими любителями книг. Авторы, писавшие в разных жанрах, всегда говорили о том, что их литературное творчество начиналось с чтения.
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