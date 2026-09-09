В Севастополе многодетную мать будут судить за заражение детей туберкулезом

35-летняя жительница Севастополя подвергла собственных детей опасности. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району совместно с районной прокуратурой провели проверку севастопольской многодетной семьи.
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