Туман накроет Ростовскую область до 9:00 12 сентября

В Ростовской области в ближайшие часы ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Как следует из прогноза Гидрометцентра, белая пелена накроет отдельные территории региона после 23:00 11 сентября и продержится до 9:00 12 сентября.
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