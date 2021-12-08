В Нижегородской области полицейские установили подозреваемую в изготовлении фиктивных документов о вакцинации

Сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с территориальным органом внутренних дел в ходе расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность женщины, которая изготовила и реализовала два фиктивных сертификата о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции.
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