В Нижегородской области полицейские установили подозреваемую в изготовлении фиктивных документов о вакцинации

Сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с территориальным органом внутренних дел в ходе расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность женщины, которая изготовила и реализовала два фиктивных сертификата о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции.