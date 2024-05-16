Певец Филипп Киркоров решился снять «скучный» черный парик

Певец Филипп Киркоров вышел в свет в новом образе – с седым «горшком» на голове После скандала и всеобщего осуждения за участие в голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой певец Филипп Киркоров появлялся на публике в исключительно скромных образах и консервативном черном парике.
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