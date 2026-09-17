Спецпосланник Папы Римского по Украине сообщил о подготовке визита в Москву

Спецпосланник Папы Римского по Украине, глава Конференции итальянских епископов, кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что намерен приехать в конце сентября в Москву.
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А на кой хер он здесь нужен, пусть сидит дома со своей мамой римской!