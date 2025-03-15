В Москве стартовал сезон электросамокатов

"МТС Юрент" объявил о начале нового сезона в Москве и запуске верификации через mos.ru. С этого сезона аренда самокатов и велосипедов доступна только пользователям с подтвержденными учетными записями на mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии