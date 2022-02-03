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Заслуженный тренер РК Черепанов: «Наш футбол «лежит на боку», а у Лории нет позитивного опыта кризисного управленца»

Заслуженный тренер РК, экс-тренер сборной Казахстана по футболу и «Кайрата» Павел Черепанов прокомментировал выдвижение Давида Лории на пост президента КФФ.

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