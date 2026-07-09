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Газета «Культура»

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Институт Пушкина станет центром продвижения русского языка за границей

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с президиумом Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ подготовить проект указа, который закрепит за Государственным институтом русского языка имени А.

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