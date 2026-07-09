Институт Пушкина станет центром продвижения русского языка за границей

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с президиумом Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ подготовить проект указа, который закрепит за Государственным институтом русского языка имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии